LPI-J: Ohne Führerschein erwischt

Jena/ Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sowohl in Stadtroda als auch in Jena versuchten am Donnerstag Trickbetrüger ihr Glück. In beiden Fällen erhielten die 59 bzw. 70 Jahre alten Männer einen Anruf, bei welchem ihnen ein höherer Geldgewinn in Aussicht gestellt wurde. Die Gewinnsumme würde ein Logistikunternehmen übergeben, jedoch müssten sie vorab GoolgePlay-Karten im Wert von 1.000,- Euro käuflich erwerben und die entsprechenden Codes übermitteln. Beide Männer ...

