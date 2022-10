Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: A 57 - Stockender Verkehr in Höhe Holzbüttgen - Linienbus ohne Fahrgäste fährt auf - Mehrere Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 09. Oktober 2022, 13:35 Uhr

Vier Menschen wurden bei einem Auffahrunfall in Höhe der Anschlussstelle Holzbüttgen am Sonntagnachmittag zum Teil schwer verletzt. Bei stockendem Verkehr war ein Linienbus ohne Fahrgäste nahezu ungebremst auf einen Pkw aufgefahren. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war ein 35-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Linienbus auf dem rechten Fahrstreifen der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache offenbar, dass sich vor ihm der Verkehr gestaut hatte. Er fuhr nahezu ungebremst gegen das Heck eines Daimlers und schob diesen auf einen Renault einer 57-jährigen Düsseldorferin auf. Der 63 Jahre alte Fahrer des Daimlers aus Grevenbroich erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 63-jährige Beifahrerin verletzte sich ebenfalls schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 57-jährige Düsseldorferin zog sich leichte Verletzungen zu. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein 19 Jahre alter Motorradfahrer aus Neuss leicht verletzt. Der 35-jährige Fahrer des Linienbusses blieb unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Nimwegen zeitweise voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell