POL-OG: Kehl - Radfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 84-jähriger Radfahrer in der Lazarus-Mannheimer-Straße in Kehl mutmaßlich von einem weißen Auto, möglicherweise einem SUV, angefahren. Der Radler stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des SUV hielt zunächst an, setzte dann aber die Fahrt fort, ohne sich um den Verletzen zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kehl unter Tel.-Nr. 07851/8930 zu melden. /CBR

