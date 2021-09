Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210913-2: Radfahrendes Kind stieß mit geparktem Auto zusammen

Bedburg (ots)

Ermittler bitten darum, dass sich die Eltern des Kindes und weitere Zeugen melden.

Am Freitagnachmittag (10. September) hat eine 43-jährige Bedburgerin einen Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Kind mit einem Fahrrad gegen einen geparkten Hyundai gefahren sein soll.

Gegen 13.15 Uhr soll das Kind auf der Offenbachstraße gefahren und nach Angaben einer Anwohnerin (49) mit einem geparkten i20 zusammengestoßen sein. Das Kind sei durch den Zusammenstoß hingefallen und humpelnder Weise in Richtung Brucknerstraße weggegangen. Die 49-Jährige informierte ihre Nachbarin, der das Fahrzeug gehört. Die Fahrzeughalterin konnte das Kind jedoch nicht mehr auffinden und so auch nicht mehr feststellen, ob es sich verletzt hatte. An dem Kleinwagen der 43-Jährigen entstand ein Sachschaden. Das Kind trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Auf dem Rücken trug es einen hellblauen Rucksack. Das Fahrrad des Kindes war rot und schwarz.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

