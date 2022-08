POL-OG: Ettenheim - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hornberg (ots) - Die Polizeibeamten des Polizeireviers Haslach hoffen nach einer Unfallflucht am Donnerstag auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigem Ermittlungsstand müsste ein bislang unbekannter Fahrer eines Fords in einem Zeitraum von 8 Uhr bis 19 Uhr die Triberger Straße in Richtung Hornberg-Niederwasser befahren haben. Auf der Höhe der Abzweigung in Richtung Hornberg überfuhr der Fahrzeugführer aus ...

