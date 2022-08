Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Verkehrszeichen beschädigt, Zeugenaufruf

Hornberg (ots)

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Haslach hoffen nach einer Unfallflucht am Donnerstag auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigem Ermittlungsstand müsste ein bislang unbekannter Fahrer eines Fords in einem Zeitraum von 8 Uhr bis 19 Uhr die Triberger Straße in Richtung Hornberg-Niederwasser befahren haben. Auf der Höhe der Abzweigung in Richtung Hornberg überfuhr der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte das darauf angebrachte Verkehrszeichen. Der Zusammenstoß hatte am Auto eine Beschädigung zur Folge. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, setzte der Pkw-Lenker seine Fahrt fort. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang, oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-40 in Verbindung zu setzen.

/xo

