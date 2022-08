Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Spritztour mit Folgen

Lahr (ots)

Am späten Donnerstagabend wurden die Beamten des Polizeireviers Lahr auf einen 28-jährigen Motorradfahrer aufmerksam, der mit seinem Fahrzeug ohne Kennzeichen, Zulassung, Versicherungsschutz und ohne entrichtete Kraftfahrzeugsteuer gegen 22:40 Uhr auf dem Radweg entlang der Schutter fuhr. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, ließ der Endzwanziger das Motorrad fallen und flüchtete fußläufig in Richtung Heiligenstraße bis er in der Johannisstraße letztlich gestellt werden konnte. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-Jährige auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Den 28-Jährigen erwarten nun entsprechende Anzeigen.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell