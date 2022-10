Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.10.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Einparken

Um 10:45 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die Straße "An den Anlagen" in Eschwege. Als er dort mit seinem Pkw einparken wollte, streifte er mit dem hinteren rechten Kotflügel seines Pkws den vorderen linken Kotflügel eines geparkten Opel Meriva. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Unfallfluchten

Zwischen 08:30 Uhr und 09:20 Uhr ereignete sich gestern Morgen in der Ladestraße in Grebendorf eine Unfallflucht. Ein Fahrzeug, das in Richtung Neueroder Straße unterwegs war, beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Pkw Skoda. Der Sachschaden wird mit 750 EUR angegeben.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Donnerstag in der Reichensächser Straße in Eschwege. Dort wurde zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr ein weißer Seat im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Seat war in Fahrtrichtung Bahnhofstraße in einer Parkbucht geparkt. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise in beiden Fällen: 05651/9250.

Wildunfall

Um 06:31 Uhr befuhr heute Morgen eine 50-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die L 3226 zwischen Friemen und Waldkappel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Auto wird mit 150 EUR angegeben.

Brand in der Netergasse - Nachtrag

Bei dem Wohnungsbrand, der am vergangenen Mittwoch in der Netergasse in Eschwege ausgebrochen war, entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 - 80.000 EUR; Personen wurden nicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde das Feuer durch die unsachgemäße Entsorgung eines Aschenbechers / Zigaretten herbeigeführt, die dann im Badbereich, wo auch Müll abgestellt ist, für den Brandausbruch sorgte. Einer der Bewohner hatte kurz zuvor "etwas Rauch" im Bad festgestellt und dieses mit Wasser gelöscht, augenscheinlich nicht ausreichend, so dass es dort zum Brandausbruch kam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auf Linienbus aufgefahren

Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen eine 19-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die die Witzenhäuser Straße in Velmeden in Richtung Ortsmitte. In Höhe einer Bushaltestelle, drosselte der vorausfahrende Linienbus, der von einem 44-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde, die Geschwindigkeit. Dies bemerkte die 19-Jährige zu spät, wodurch sie auf den Bus auffuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR; verletzt wurde niemand.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 16:30 Uhr hielt sich am gestrigen Nachmittag eine 88-Jährige aus Hessisch Lichtenau im Lidl-Markt in der Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau auf. Während des Einkaufs wurde ihr das Portmonee aus der Handtasche, die sich am Rollator befand, entwendet. Erst an der Kasse bemerkte die Bestohlene, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet war. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93040.

Diebstahl eines Motorrollers

Ein Peugeot Roller "Speed Fight 2" wurde zwischen dem 12:10.22, 23:30 Uhr und dem 13.10.22, 12:30 Uhr in der Fröhlichstraße in Hessisch Lichtenau von einem Parkplatz entwendet. Der Roller war mittels Lenkradschloss gesichert. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93040.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen 07:30 Uhr und 13:15 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein VW Polo im hinteren linken Bereich touchiert und dadurch beschädigt. Der Polo war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz in der Südbahnhofstraße/ Ecke "In der Aue" in Witzenhausen schräg gegenüber der Beruflichen Schule geparkt. Der Schaden wird mit 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell