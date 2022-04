Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fund größerer Mengen von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit waren zwei Beamte der Polizei Delmenhorst am Donnerstag, 31. März 2022, gegen 22:00 Uhr, im Hausflur eines Mehrfamilienhauses tätig. Dort nahmen sie im Treppenhaus intensiven Geruch nach Marihuana wahr. Der Ursprung des Geruchs konnte einer bestimmten Wohnung zugeordnet werden, deren Bewohner auf Klingeln öffnete.

Der Bewohner wurde mit dem stärker werdenden Geruch nach Marihuana konfrontiert und zeigte sich mit der Durchsuchung seiner Wohnung einverstanden. Dabei wurden sofort zwei kleine Zelte sichtbar, die dem Anbau von 61 Cannabispflanzen dienten. In einem Schrank fanden die Beamten einen verschlossenen Tresor. Zur Öffnung musste ein Schlüsseldienst verständigt werden. Im Zuge der Durchsuchung wurden unter anderem etwa 900 g Cannabis und ca. 2,5 kg Amphetamin gefunden.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet. Er wurde vorläufig festgenommen.

Weitere Ermittlungen in der Nacht bzw. am Morgen erhärteten den Verdacht, dass ein weiterer 21-jähriger Delmenhorster unerlaubt mit Betäubungsmitteln handeln würde. Die Durchsuchung seiner Wohnung wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg von einem Richter am Amtsgericht Oldenburg angeordnet und am Freitag, 01. April 2022, durchgeführt. Auch hier konnten unter anderem 2 kg Amphetamin und 1,5 kg Marihuana gefunden werden.

Auch der beschuldigte 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell