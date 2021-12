Polizei Hamburg

POL-HH: 211205-1. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger in Hamburg-Groß Borstel

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 03.12.2021, 16:55 Uhr; Unfallort: Hamburg-Groß Borstel, Borsteler Chaussee

Bei einem Verkehrsunfall in Groß Borstel wurde am Freitagnachmittag ein Fußgänger schwer verletzt. Während des Einsatzes kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Polizisten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 70-jährige Fußgänger die Fahrbahn der Borsteler Chaussee trotz Rotlicht zeigender Ampel überqueren wollen. Dabei kam es zu dem Unfall mit dem in Richtung Deelböge fahrenden Fiat Doblo. Der Fußgänger wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt (Schädel-Hirn-Trauma, Prellungen, Hautabschürfungen). Er kam in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Der Autofahrer (71) blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr blockweise an der Unfallstelle vorbeigeführt. Bei den verkehrslenkenden Maßnahmen wurde ein 28-jähriger Polizeibeamter leicht am Arm verletzt. Eine herannahende Autofahrerin (54) hatte auf seine Haltesignale zunächst gar nicht reagiert und dann zu spät gebremst. Der Polizist versuchte noch auszuweichen, wurde aber am linken Arm von dem Ford erfasst und stürzte zu Boden. Er erlitt Prellungen und wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt.

Die weiteren Unfallermittlungen werden in beiden Fällen an der Verkehrsstaffel Innenstadt/West (VD 22) geführt.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell