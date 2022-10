Polizei Eschwege

POL-ESW: Verwirrte Person nach Bedrohung vorläufig festgenommen

Eschwege (ots)

Am Freitagvormittag haben Beamte der Eschweger Polizei im Innenstadtbereich von Eschwege einen 26-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor durch seinen offenbar verwirrten Geisteszustand aufgefallen war, aggressive Drohungen ausgesprochen hatte und zudem ein Messer bei sich getragen haben soll. Der Eschweger Polizei war der Mann gemeldet worden, nachdem er um kurz nach 11.00 Uhr in einem Flur eines öffentlich zugänglichen Bürogebäudes in der Forstgasse auf dem Boden liegend aufgefunden worden war. Neben sich hatte der Mann ein Messer abgelegt. Auf Ansprache einer Frau, die den Mann entdeckt hatte, reagierte dieser sofort aggressiv und sprach willkürliche verbale Drohungen aus, so dass Beamte der Eschweger Polizei nach ihrer Verständigung daraufhin die besagte Örtlichkeit mit mehreren Beamten aufsuchten und den Mann dann im Gebäude widerstandslos festnehmen konnten. Der 26-Jährige wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle nach Eschwege verbracht. Gegen ihn werden in der Folge nun strafrechtliche Ermittlungen u.a. wegen Bedrohung und Androhung von Straftaten eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der 26-Jährige aufgrund seines verwirrten Geisteszustands zur weiteren Begutachtung dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in Eschwege vorgestellt.

