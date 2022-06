LPI-GTH: Unter Drogen im Straßenverkehr

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht vom 08. auf den 09.06.2022 verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zugang zu einem Hühnerstall in der Friedensteinstraße. Sie entwendeten mehrere lebendige Hühner und flüchteten anschließend. Was mit den Tieren nach dem Diebstahl geschah und wo sie sich derzeit aufhalten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Eisenach nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer ...

mehr