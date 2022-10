Polizei Eschwege

POL-ESW: Sachbeschädigungen auf Baustelle

Eschwege (ots)

Am gestrigen Morgen wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter Zugang auf das Baustellengelände in der Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau (Wohnpark) verschafft haben. Das Gelände ist mit einem Zaun umfriedet, der augenscheinlich überstiegen wurde. Die dortigen Häuser befinden sich derzeit noch im Rohbau. Die Täter beschädigten in einem Gebäude sämtliche Kabel von den Eingangsbereichen der Wohnungen sowie mehrere Kabel von dort abgestellten Arbeitsmaschinen. Zusätzlich wurden noch zwei Materiallager verwüstet. Offensichtlich ging es bei der Tat nur um Zerstörung, da auch nichts entwendet wurde. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 13.000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930.

