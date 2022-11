Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Schlägerei, Motorradfahrer gesucht, Gleitschirmflieger verunglückt, Einbruch

Reutlingen (ots)

Unfall beim Wenden

Ein Verkehrsunfall bei einem Wendemanöver hat sich am Donnerstagabend auf der Roanner Straße ereignet. Gegen 20.55 Uhr war dort eine 52 Jahre alte Fiat-Lenkerin aus Richtung Sondelfingen herkommend unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Nürnberger Straße wollte sie wenden, worauf es zur Kollision mit dem in selber Richtung fahrenden Citroen eines 56-Jährigen kam. Dieser befand sich mit seinem Wagen bereits auf der Linksabbiegerspur. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Fiat, an dem das Airbag-System auslöste, um die eigene Achse und blieb neben dem Citroen stehen. Die 52-Jährige blieb unverletzt. Der Citroen-Lenker wurde vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 15.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Münsingen (RT): Gleitschirmflieger abgestürzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein abgestürzter und hierbei schwer verletzter Gleitschirmflieger am Donnerstagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Ersten Erkenntnissen nach war der 48-Jährige gegen 14.20 Uhr beim Startplatz Obere Tonhalde losgeflogen. Zeugenangaben nach geriet der Gleitschirmflieger nach zunächst problemlosen Start ins Trudeln und stürzte ab. Er kam in steilem, unwegsamen Gelände unterhalb des Startplatzes zum Liegen. Der Verunglückte musste von der Bergwacht gerettet werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 48-Jährige in das Krankenhaus geflogen. Neben dem Rettungshubschrauber und der Bergwacht waren die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst noch mit mehreren Fahrzeugen an den Unglücksort ausgerückt. (ms)

Esslingen (ES): Essen auf Herd vergessen

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, in der Stadtmitte von Esslingen die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Als diese in der Mettinger Straße eintrafen, stellte sich heraus, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden war. Die leicht verrauchten Räume wurden in der Folge von der Feuerwehr durchlüftet. Verletzt wurde niemand. (mr)

Esslingen (ES): Körperliche Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden gegen 20.30 Uhr drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sowie ein 18-Jähriger von zunächst Unbekannten angegangen und geschlagen. Hierbei soll einer der Angreifer auch einen Schlagring eingesetzt haben. Einer der Jugendlichen wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen später vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Begleiter benötigten vor Ort keine ärztliche Versorgung. Die Unbekannten waren zwischenzeitlich geflüchtet. Drei zwischen 14 und 19 Jahre alte Tatverdächtige konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung angetroffen werden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge könnte ein vorausgegangener Streit zwischen den Personen Grund für die Auseinandersetzung sein. Die Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen, auch zu weiteren mutmaßlich beteiligten Personen dauern an. (mr)

Ostfildern (ES): Einbruch in Kemnat

Ein Einbrecher ist am Donnerstagabend in einem Wohnhaus in der Panoramastraße in Kemnat auf eine Bewohnerin gestoßen und anschließend geflüchtet. Der noch unbekannte Täter hatte sich gegen 20.20 Uhr über den Balkon Zutritt zum Gebäude verschafft und war dort auf die Frau getroffen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen gelang ihm die Flucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wurde von Experten der Kriminaltechnik übernommen. (mr)

Nürtingen (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen fahndet nach einem Motorradfahrer, der sich am Donnerstagabend mit riskanten Fahrmanövern einer Polizeikontrolle entzogen hat, und bittet hierbei um Zeugenhinweise. Gegen 20.15 Uhr kam der Biker einer Streifenwagenbesatzung in der Neuffener Straße stadtauswärts mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen, weshalb er angehalten und überprüft werden sollte. Der Unbekannte bog anschließend trotz Rot zeigender Ampel nach rechts in die Schulze-Delitzsch-Straße ab und fuhr hier aufgrund eines haltenden Linienbusses links an einer Verkehrsinsel vorbei. Die Fahrt ging unter hoher Geschwindigkeit weiter über den Roßdorfweg und die Berliner Straße. Die Anhaltesignale der Beamten, auch über den Außenlautsprecher des Streifenwagens, ignorierte er und flüchtete weiter über die Humpfentalstraße / Südumgehung auf die Metzinger Straße. Auf der Neckarstraße (B 313) missachtete er abermals eine rote Ampel. Im weiteren Verlauf nutzte er auf der Stuttgarter Straße (B 313) die Rettungsgasse, die die übrigen Fahrzeuge aufgrund des von hinten ankommenden Streifenwagens gebildet hatten, um in Richtung Autobahn zu flüchten. Um Gefahren für die übrigen Verkehrsteilnehmer zu reduzieren, wurde die Verfolgung abgebrochen. Der gesuchte Motorradfahrer war mit einem schwarzroten Helm, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Er trug außerdem einen schwarzen Rucksack mit Flammen. Zeugen, die Hinweise auf den Biker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Neuffen (ES): Heftiger Auffahrunfall in der Steige

Die Neuffener Steige musste am Donnerstag nach einem heftigen Auffahrunfall gesperrt werden. Ein 58-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit einem VW Caddy bergauf in Richtung Hülben unterwegs. Aufgrund eines Radfahrers musste er seine Geschwindigkeit verringern. Dies bemerkte ein nachfolgender, 21 Jahre alter Lenker eines Jaguar zu spät und krachte mit Wucht ins Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs. Der 58-Jährige zog sich hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 25.000 Euro. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die L 1250 bis 21 Uhr voll gesperrt werden. Zur Straßenreinigung rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei an. Sie benötigten hierzu eine spezielle Kehrmaschine. (ms)

Denkendorf (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der L 1204 zwischen Denkendorf und Neuhausen ereignet. Ein 36-Jähriger befuhr mit einem Audi A6 gegen 15.45 Uhr die Landstraße und musste kurz nach der Autobahnunterführung verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender, 23 Jahre alter Ford-Lenker bemerkte dies und bremste ebenfalls ab. Einer ihm nachfolgenden, 18 Jahre alten Audi-Fahrerin reichte es nicht mehr abzubremsen und sie schob mit ihrem A1 den Fiesta auf den stehenden Audi. Die Unfallverursacherin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Er wurde abgeschleppt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war zur Unterstützung an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig am Unglücksort vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es bis 17 Uhr zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (ms)

Dußlingen (TÜ): Unfall auf der B 27

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat am Donnerstag zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr auf der B 27 geführt. Ein 41-Jähriger war gegen 16 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der Bundesstraße von Ofterdingen herkommend in Richtung Dußlingen unterwegs. Am Ortsende von Ofterdingen kam der Skoda-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers konnte ein entgegenkommender, 19 Jahre alter Nissan-Fahrer einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Im weiteren Verlauf prallte der Skoda noch gegen den hinter dem Nissan fahrenden Citroen einer 24 Jahre alten Frau. Ihr Pkw kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Straßengraben stehen. Der 19-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung war zunächst nicht erforderlich. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 27 bis 18.30 Uhr zeitweise komplett gesperrt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell