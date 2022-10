POL-PDLD: Sachbeschädigung an Roller

Landau in der Pfalz (ots) - In den Abendendstunden des 10.10.2022, gegen 20:45 Uhr, nahmen Anwohner eines Wohnanwesens in der Mörlheimer Hauptstraße in Landau ein Knallgeräusch wahr. Im Rahmen von Überprüfungen stellten sie fest, dass der Glaseinsatz einer Hauseingangstür in genannter Straße beschädigt worden war. Ersten Erkenntnissen zur Folge ist von einem Tritt gegen das Glas auszugehen, welches hierdurch ...

mehr