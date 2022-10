Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür

Landau in der Pfalz (ots)

In den Abendendstunden des 10.10.2022, gegen 20:45 Uhr, nahmen Anwohner eines Wohnanwesens in der Mörlheimer Hauptstraße in Landau ein Knallgeräusch wahr. Im Rahmen von Überprüfungen stellten sie fest, dass der Glaseinsatz einer Hauseingangstür in genannter Straße beschädigt worden war. Ersten Erkenntnissen zur Folge ist von einem Tritt gegen das Glas auszugehen, welches hierdurch splitterte. Ein verantwortlicher Tatverdächtiger konnte vor Ort und im unmittelbaren Nahbereich nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell