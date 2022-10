Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 11.10.22 im Barbarossatunnel bei Annweiler

Annweiler (ots)

Bei dem Verkehrsunfall am 11.10.22 im Barbarossatunnel ist nach ersten Erkenntnissen ein Mercedes-Vito auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem BMW zusammengestoßen. Der alleinige Fahrer des Mercedes wurde ebenso wie der Fahrer des BMW nicht verletzt. Glücklicherweise stellte sich auch die Verletzung der 50-jährigen Beifahrerin im BMW als nicht erheblich heraus. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen, fünfstelligen Betrages. Die Vollsperrung der B 10 konnte in diesem Bereich gegen 14:45 Uhr aufgehoben werden.

