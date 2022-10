Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollsperrung der B 10 nach Verkehrsunfall im Barbarossatunnel

Annweiler (ots)

Kurz vor 14:00 Uhr ereignete sich am heutigen Tag, 11.10.22, ein Verkehrsunfall auf der B 10 im Barbarossatunnel bei Annweiler. Aus noch ungeklärter Ursache stieß ein Mercedes Vito, welcher von Landau aus in Richtung Pirmasens unterwegs war, mit einem entgegenkommenden BMW frontal zusammen. Beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt, eine Person wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Sperrung der B 10 dauert momentan noch an. Es wird zeitnah nachberichtet.

