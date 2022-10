Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Dieseldiebstahl aus einem PKW auf einem Firmengelände

Landau in der Pfalz (ots)

In den Morgenstunden des 10.10.2022 stellte ein Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma in der Lise-Meitner-Straße in Landau fest, dass an einem Fahrzeug, welches auf dem Firmengelände geparkt stand, der Tankdeckel abgerissen und aus dem Tank des Fahrzeugs ca. 30 Liter Diesel entwendet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

