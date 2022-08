Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer stürzt: Polizei sucht Beteiligten

Minden (ots)

Auf dem Radweg der Königstraße in Höhe der Einmündung zur Warthestraße kam am Dienstagmorgen ein Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich. Der mutmaßlich zweite Unfallbeteiligte Biker fuhr weiter.

Den Angaben des 19-jährigen Verletzten nach befuhr er gegen 8.15 Uhr auf einem Damenfahrrad die Königstraße in Richtung Hahlen. Hierbei nutzte er aber die falsche Radwegseite. In Höhe der Warthestraße kam aus selbiger ein Pedelec-Fahrer gefahren, sodass sich deren Wege fast kreuzten. Daher bremste der junge Mann sein Fahrrad ab und stürtzte ohne dass es zur Kollision mit den anderen gekommen sei. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten in Richtung Innenstadt weiter. Beschrieben wird er als schlank bei ungefähr 180 Zentimeter Größe und hatte kurze blonde Haare. Sein Fahrrad war schwarz mit blauen Streifen. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Minden.

