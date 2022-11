Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brand, Auseinandersetzung, Dieselkraftstoff entwendet

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Fußgängerin von Pkw touchiert

Schwere Verletzungen zog sich eine 58-jährige Fußgängerin am Freitagvormittag, gegen 11.45 Uhr zu, als sie beim Überqueren der Kaiserstraße von einem rückwärtsfahrenden Pkw erfasst wurde. Der 38-jährige Pkw-Lenker wollte den Ermittlungen des Polizeirevier Reutlingens zufolge in eine Parklücke einfahren und setzte hierzu mehrere Meter zurück. Die Fußgängerin kam in ein Klinikum, in welchem sie stationär aufgenommen wurde. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Walddorfhäslach (RT): In der Öffentlichkeit onaniert - Zeugenaufruf

Ohne Fahndungserfolg blieb bislang die Suche nach einer männlichen Person, welcher sich am Freitagabend, gegen 18.20 Uhr in einem Waldgebiet westlich von Walddorf entblößte und onanierte. Auf die Person wurde ein Vater aufmerksam, welcher mit seinem 5-jährigen Sohn beim Laternenlaufen war. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Dettenhausen. Dies Person wird als ca. 40 Jahre alt beschrieben, trug eine dunkle Wollmütze und eine Brille. Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Pfullingen (RT): Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Zum Glück nur mit leichten Verletzungen kamen ein 23-jähriger Pkw-Lenker und seine 23-jährige Beifahrerin davon. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer in der Stuhlsteige in Fahrtrichtung Sonnenbühl in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen eine Betonmauer, drehte sich und schlug mit dem Heck in die Schutzplanke ein. Beide Insassen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Unternehmen abgeschleppt. Der Schaden an der Betonmauer und der Schutzplanke wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Beim Fahrer konnte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Stuhlsteige musste für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam teilweise zu erheblichen Behinderungen.

Esslingen (ES): Auseinandersetzung auf offener Straße - Zeugenaufruf

Eine größere Anzahl bislang unbekannter Heranwachsender griffen am Freitagabend gegen 19.00 Uhr einen 16-Jährigen im Bereich des Bahnhofs in Esslingen an. Der Geschädigte stürzte im Zuge der verbalen und teils auch körperlichen Auseinandersetzung zu Boden. Nach Aussage des Geschädigten wurde ihm im Anschluss mit einem Messer am Hinterkopf eine oberflächliche Verletzung beigebracht, welche ambulant behandelt wurde. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang noch unklar. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, unter der Telefonnummer 0711/3990-0 Kontakt zum Polizeirevier Esslingen aufzunehmen.

Tübingen (TÜ): Brand im Kinderzimmer

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am frühen Samstagmorgen in der Füllmaurerstraße zu einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude gekommen. Kurz nach Mitternacht bemerkten die Bewohner des Gebäudes den Brand in einem Kinderzimmer. Durch das Feuer wurden letztlich zwei Zimmer und der Hausflur in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Das Wohngebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Familie kam vorübergehend bei Bekannten unter. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 75.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mössingen (TÜ): Randalierende Personengruppe

Randalierend durch die Eisenbahnstraße gezogen ist eine Personengruppe am frühen Samstagmorgen. Mehrere Anwohner teilten gegen 01.20 Uhr mit, dass Personen Böller in Mülleimern zünden, Mülleimer umwerfen sowie Verkehrseinrichtungen und eine Wand mit Farbe beschmieren würden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass im Bereich des Bahnhofes ein Mülleimer beschädigt worden ist. Des Weiteren wurde an einer Wand und an einem Fahrradunterstand mittels weißer Farbe diverse Schriftzüge und Symbole angebracht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Rahmen der Fahndung konnte die Personengruppe, welche noch Farben und Pinsel mit sich führte, in Tübingen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Weitere Ermittlungen durch den Polizeiposten Mössingen dauern noch an.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Zusammenstoß mit verunfalltem Fahrzeug

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen ist es am Freitagabend auf der B 27 auf Höhe der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt gekommen. Gegen 20.30 Uhr war ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fiat Punto auf dem linken Fahrstreifen der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. An der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt wollte der Fahrzeuglenker die B27 verlassen und wechselte auf den Verzögerungsstreifen. Hierbei kollidierte der Fiat mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten, wurde nach links abgewiesen und geriet ins Schleudern. Der Pkw stieß dann mit der Mittelleitplanke zusammen und kam auf dem linken Fahrstreifen, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen. Der Fahrzeuglenker konnte unverletzt aus seinem Fahrzeug aussteigen. Ein nachfolgender 56 Jahre alter Fahrer eines Iveco Kleintransporters erkannte zu spät das auf dem linken Fahrstreifen unbeleuchtet stehende Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Auch der Iveco-Lenker blieb bei der Kollision glücklicherweise unverletzt. Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes kamen ebenfalls vor Ort. Am Fiat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, das Fahrzeug musste von einem Unternehmen abgeschleppt werden. Am Iveco entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die B 27 musste zur Unfallaufnahme sowie zur Fahrzeugbergung für knapp eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt ausgeleitet. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Dieselkraftstoff entwendet

Etwa 350 Liter Dieselkraftstoff sind zwischen Montagnachmittag und Freitagnachmittag aus dem Tank eines geparkten Lkw abgeschlaucht worden. Das Fahrzeug stand im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz "Schöne Egert" an der Pfeffinger Straße. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Landkreis Esslingen (ES): Hinweis in eigener Sache

Aufgrund einer technischen Störung kann derzeit keine weitere Presseauswertung für den Landkreis Esslingen erfolgen. Es wird gebeten, diese Beeinträchtigung zu entschuldigen!

