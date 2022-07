Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Grevesmühlen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B 105, kurz hinter der Ortslage Grevesmühlen in Richtung Schmachthagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Motorradfahrer überholte mehrere Fahrzeuge, unter anderem auch eine Gruppe von Motorradfahrern. Auf Grund von Gegenverkehr, wollte der KTM-Fahrer wieder nach rechts einscheren, kam dabei ins Schlingern und stieß im weiteren Verlauf mit einem Krad aus der Motorradgruppe zusammen. Beide Motorräder kamen im Straßengraben zum Liegen. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus verbracht. Der zweite Beteiligte, ein 40-jähriger BMW-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Lübecker Krankenhaus eingeliefert. An beiden Motorrädern entstand erheblicher sachschaden. Die Bundesstraße war für fast zwei Stunden voll gesperrt S. Nietz, Polizeirevier Grevesmühlen C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock

