POL-LIP: Bad Salzuflen. Mazda auf Parkplatz beschädigt.

Lippe (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro richteten Jugendliche an, die sich am Donnerstag (30. Juni 2022) Zugang zum Dach der Grundschule in der Parkallee verschafften. Zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr beschädigten sie Blitzableiter und warfen einen Betonfuß vom Dach auf den Schulhof. Hinweise auf die Identität der Jugendlichen richten Sie bitte an das ...

mehr