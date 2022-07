Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Westorf. Motorradfahrer kommt von Straße ab.

Lippe (ots)

Montagabend (4. Juli 2022) wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Osnabrück bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 20:40 Uhr befuhr er mit seiner Triumph die Talstraße in Richtung Talle. In einer scharfen Rechtskurve stürzte er aus bislang unbekannter Ursache. Der Biker musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gefahren werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell