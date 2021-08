Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle, LIDL-Parkplatz

Bingen am Rhein (ots)

Am 14.08.2021 parkt der 45-jährige Fahrzeughalter seinen PKW, Skoda, Farbe blau, im Zeitraum 13-13.15 Uhr auf dem Lidl Parkplatz in Bingen-Büdesheim vorwärts in eine Parklücke. Als er gegen 13.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkt er eine Kratzspur an der hinteren Beifahrertür. An der Kratzspur sind rote Lackanhaftungen sichtbar. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es sind aktuell keine Verkehrsunfallzeugen bekannt und es liegen keine Täterhinweise vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei Bingen um die Mithilfe aus der Bevölkerung unter der bekannten Telefonnummer 06721-9050.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell