Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher ermittelt - Balingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 19.10.2022 / 11.47 Uhr

Im Fall des Einbruchs in ein Wohnhaus in der Geislinger Straße am 18.10.2022 verzeichnen die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeirevier Balingen einen Ermittlungserfolg. Zwischenzeitlich konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden. Der wegen Eigentumsdelikten bereits einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte Mann befindet sich seit Montagmorgen in Haft.

Wie bereits berichtet, waren die Bewohner des Einfamilienhauses am späten Abend des 18. Oktober 2022 nach der Heimkehr im Inneren des Gebäudes auf den Einbrecher gestoßen, der daraufhin die Flucht ergriffen hatte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren zunächst erfolglos geblieben.

Durch zeitintensive Ermittlungen gelangten die Ermittler in der Folge auf die Spur des Tatverdächtigen. Im weiteren Verlauf erwirkte die Staatsanwaltschaft Hechingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gegen den 31-Jährigen, der am Montagmorgen vollstreckt wurde. Bei der Durchsuchung der Rosenfelder Wohnung des Mannes fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten mutmaßliches Diebesgut.

Der 31-jährige Deutsche, der in der Vergangenheit unter anderem wegen Eigentumsdelikten bereits zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war, die nunmehr zur Vollstreckung anstand, wurde an seiner Wohnanschrift festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob der Beschuldigte noch für weitere Taten in Betracht kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell