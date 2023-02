Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Brandstiftungen

Aalen (ots)

Schwaikheim - Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Am Freitag gegen 17:55 Uhr wollte eine 40-Jährige mit ihrem PKW Citroen aus einer Parklücke in die Bahnhofstraße einfahren. Sie stieß dabei mit ihrem Auto gegen einen vor ihr geparkten PKW Audi, so dass ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme musste festgestellt werden, dass die Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und außerdem unter Alkoholeinwirkung stand. Die 40-Jährige musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Welzheim - Auto in Brand gesetzt

Am Freitag gegen 19:40 Uhr wurde ein brennender PKW in der Industriestraße, auf einem eingezäunten Gelände in der Nähe vom Recyclinghof festgestellt. Bei dem Auto handelte es sich um einen alten, abgemeldeten PKW Daimler. Die Feuerwehr Welzheim war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausgerückt und hatte das Auto schnell abgelöscht. Ein Zeuge hatte zuvor zwei männliche Personen, bei denen es sich augenscheinlich um Jugendliche gehandelt hatte, beobachten können, wie sie über den Zaun geklettert waren und das Auto in Brand gesetzt hatten. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können, sich beim Polizeiposten Welzheim unter der Rufnummer 07182/92810 zu melden.

Schwaikheim - Müllcontainer angezündet

Am Freitag gegen 04:30 Uhr wurden in Minutenabständen zwei Brandstellen, einmal in der Talstraße und einmal in der Bahnhofstraße, gemeldet. In der Talstraße standen bei Eintreffen der Feuerwehr mehrere Müllcontainer in Brand und in der Bahnhofstraße waren zwei Mülltonnen durch unbekannte Täter angezündet worden. Die Brände konnten schnell durch die Feuerwehr Schwaikheim, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften ausgerückt war, abgelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeiposten Schwaikheim unter der Rufnummer 07195/969030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell