Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Obersontheim, L 1060: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 23:15 Uhr ereignete sich auf der L 1060 zwischen Obersontheim und Hausen, noch auf Höhe von Obersontheim, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Mann ums Leben kam. Bisherigen Ermittlungen zufolge, befuhr der 54-Jährige die L 1060 von Obersontheim in Richtung Hausen mit seinem PKW Toyota und geriet aus unbekannter Ursache teilweise auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem PKW Mazda eines 29-Jährigen zusammen, der in Richtung Obersontheim unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der PKW Toyota nach rechts abgewiesen und prallte gegen die Leitplanke. Das Auto des 29-Jährigen wurde nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam nach einer Strecke von knapp 100 m an einem Baum zum Endstand. Der 54-jährige Toyota-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 29-Jährige Mazda-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Obersontheim, Bühlertann und Bühlerzell mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften im Einsatz. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Hall waren zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Die Landesstraße war bis 6 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell