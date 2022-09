Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Verler Starße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagnachmittag (26.09., 15.30 Uhr) kam es auf der Verler Straße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 62-jähriger Autofahrer die Verler Straße in Richtung Gütersloh. Aus bislang unbekannten Gründen kam er dabei in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Der 62-jährige VW-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Die 30-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde leicht verletzt. Nicht verletzt wurden zwei achtjährige Kinder, welche im Auto der 30-jährigen Verlerin saßen. Mit einem Rettungswagen wurde der 62-jährige Gütersloher in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Beide VW wurden stark beschädigt. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei 30.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

