POL-GT: Einbruch in Gewerbeobjekt an der Hauptstraße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Sonntag (25.09., 15.00 Uhr - 17.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Wilhelm-Baumann Straße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und ...

