Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gerüstteile entwendet - Söhne lösen Polizeieinsätze aus - Versuchter Einbruch - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Hohenstadt: Gerüstteile entwendet

Ein bislang Unbekannter entwendete am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr von einem Grundstück in der Heerstraße mehrere Gerüstteile, die er in den Anhänger eines weißen Geländewagens mit Schwäbisch Haller Kennzeichen verlud und dann davonfuhr. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen: Söhne lösen Polizeieinsätze aus

Nachdem er am Donnerstagabend seine Mutter in deren Wohnung massiv bedroht und diese wohl auch verletzt hatte, wurde ein 40-Jähriger, der anschließend flüchtig ging, gegen 1.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Aalen im Bereich Kirchgasse / Hauptstraße angetroffen und vorläufig festgenommen. Da der Mann starke Stimmungsschwankungen zeigte und eine Fremd- sowie Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Gegen 03.30 Uhr ging beim Polizeipräsidium Aalen ein weiterer Notruf aus Essingen ein. Hier wurde zunächst mitgeteilt, dass vermutlich Einbrecher im Haus seien. In einem zweiten Notruf wurde jedoch ergänzt, dass es sich nicht um einen Einbrecher, sondern um den 36-jährigen alkoholisierten Sohn handelt, der sich durch Eintreten der Hintertür Zugang zum Wohnhaus verschaffte und auf seinen Vater losgehen wollte. Der 36-Jährige konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten in der elterlichen Wohnung vorläufig festgenommen und geschlossen werden. Auch er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Neresheim: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitag 17.02. und Montag 20.02. versuchten Unbekannte, die Haupteingangstüre der Härtsfeldschule im Dossinger Weg aufzubrechen. Der Versuch misslang, weshalb die Täter erfolglos wieder abziehen mussten. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/979001.

Westhausen-Reichenbach: Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt

Wegen einer Person, die sich auf den Gleisen aufhielt, musste der Bahnverkehr zwischen Aalen und Bopfingen am Donnerstag gegen 14:45 Uhr kurzfristig gesperrt werden. Von Beamten des Polizeireviers Aalen konnte der 25-Jährige vor Ort angetroffen und aus dem Gefahrenbereich gebracht werden.

Neresheim: Unfallflucht

Bereits zwischen Montag, 30.01. und Dienstag, 21.02. beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker eine in der Straße "Am Ulrichsberg" aufgestellte Straßenlaterne, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Aalen: Unfall beim Überholen

Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher eines Unfalles auf der Ebnater Steige geben können. Am Donnerstagmittag gegen 13.20 Uhr setzte eine 54-Jährige auf der Steige mit ihrem VW zum Überholen eines Lkw an. Eigenen Angaben zufolge hatte sie den Lkw bereits zu einem Drittel überholt, als dieser plötzlich nach links fuhr. Obwohl die 54-Jährige ihren Pkw stark abbremste, konnte sie nicht verhindern, dass der Außenspiegel ihres Fahrzeuges von dem Lkw beschädigt wurde. Da der Lkw unbeirrt weiterfuhr, versuchte die 54-Jährige erneut zu überholen, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, was offenbar nicht gelang. Im Kreuzungsbereich B 29a/Jurastraße fuhr die 54-Jährige dann zwischen der Linksabbiegespur und der Geradeausspur, um zu erreichen, dass der Lkw anhalten wird. Der Unfallverursacher überholte nun seinerseits den an der zwischenzeitlich roten Ampel stehenden VW und fuhr in Richtung Autobahn davon. Verkehrsteilnehmer, die den Vorgang beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Gegen 15.25 Uhr fuhr eine 34-Jährige mit ihrem VW von einem Feldweg kommend, auf die Kreisstraße 3318 ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Seat-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Leergut-Kisten entwendet

Insgesamt 40 Kisten Leergut entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 5.50 Uhr vom Areal einer Firma in der Werrenwiesenstraße. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 17.10 Uhr und 17.25 Uhr einen Mercedes Benz, der in der Lorcher Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 1500 Euro Schaden

Auf rund 1500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagmorgen verursachte. Gegen 8.45 Uhr befuhr eine 62-Jährige mit ihrem Jaguar die Lorcher Straße stadteinwärts, wo ihr auf Höhe einer Waschanlage ein weißer Kleintransporter mit Planenaufbau entgegenkam. Der Unbekannte streifte mit seinem Fahrzeug den Pkw der 62-Jährigen und fuhr dann davon. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell