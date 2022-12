Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in Lünen-Brambauer - Die Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1400

Auf dem Waldparkplatz "Am Freibad" kam es am 21. Dezember zu einem schweren Raub. Ein 64-Jähriger aus Hennef wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge hat sich ein 64-Jähriger aus Hennef über ein Internet-Dating-Portal mit einer ihm unbekannten Frau verabredet. In Erwartung eine Dame zu treffen, suchte der 64-Jährige um ca. 19:00 Uhr einen Waldparkplatz an der Straße "Am Freibad" auf. Ersten Ermittlungen zufolge lauerte dem 64-Jährigen dann eine Gruppe von ca. acht bis zehn Männern auf, welche ihn zu Boden schlugen und seine Wertgegenstände raubten. Der 64-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus musste.

Die Tatverdächtigen werden als männlich, im Alter von 18 bis 22 Jahren, dunkel bekleidet und als ca. 170 bis 185 cm groß beschrieben.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen. Können Sie Hinweise zur Tat oder zur Identität der Tatverdächtigen machen? Der Kriminaldauerdienst nimmt Ihre Hinweise unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell