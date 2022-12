Polizei Dortmund

POL-DO: Person durch Messer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie berichtet ist am Montag (19. Dezember) ein 29-jähriger Dortmunder im Bereich der Haltestelle Stadtgarten mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach intensiven Ermittlungen konnte am Mittwoch ein Tatverdächtiger in einer Wohnung in der nördlichen Innenstadt widerstandlos festgenommen werden.

Der 37-jährige Mann aus Bulgarien wurde noch am Abend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung.

Weitergehende Presseauskünfte werden durch die Staatsanwaltschaft Dortmund, StA Henner Kruse, unter 0231/926-26122 erteilt.

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5399050

