POL-DO: Zeugenaufruf nach Unfall mit E-Bike auf der Kampstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1396

Am Dienstagnachmittag (20. Dezember) kam es auf der Kampstraße in Dortmund-Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einem Fußgänger. Der Fußgänger entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Gegen 16.35 Uhr befuhr die 77-jährige Dortmunderin mit ihrem E-Bike die Kampstraße entgegen der Einbahnstraße in Richtung Osten. In Höhe der Hausnummer 37 überquerte von Süden nach Norden ein Fußgänger die Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen übersahen sich die beiden Personen gegenseitig und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Sturz mit dem E-Bike wurde die Seniorin schwer verletzt. Zusammen mit anderen Passanten half der unfallbeteiligte Fußgänger der verletzten Dame, entfernte sich dann jedoch vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Rettungskräfte brachten die 77-Jährige in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme.

Zeugen beschreiben den Fußgänger wie folgt:

- dunkle Jacke - schwarzer Rucksack - blaue Jeans

Die Polizei Dortmund bittet den beteiligten Fußgänger und Zeugen sich bei der Polizeiwache Mitte unter 0231/132-1121 zu melden.

