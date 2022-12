Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Raubüberfälle auf Senioren im Dortmunder Westen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1393

Am 19. Dezember kam es im Dortmunder Westen gleich zu zwei Raubüberfällen auf Seniorinnen. In Dortmund-Huckarde wurde die Handtasche einer 61-jährigen Dortmunderin geraubt und in Dortmund-Dorstfeld kam es zu einem versuchten Handtaschenraub auf eine 80-jährige Seniorin. Die Polizei Dortmund bittet nun um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die erste Tat um 11:10 Uhr in Dortmund-Huckarde. Bei einem Spaziergang wurde eine 61-jährige Dortmunderin von einem unbekannten Täter zu Boden gestoßen und ihrer Handtasche beraubt. Die Dortmunderin zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die ambulant versorgt werden mussten.

Die 61-Jährige beschreibt den Mann als ca. 175 bis 180 cm groß. Er soll mit einer roten Mütze, einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Wenig später kam es um ca. 12 Uhr zu einer weiteren Tat in Dortmund-Dorstfeld. Auf der Karl-Funke-Straße, etwa in Höhe der Bushaltestelle Kortental, wurde eine 80-jährige Seniorin aus Dortmund zu Boden gestoßen. Ein unbekannter Täter griff dabei nach ihrer Handtasche, welche die Seniorin am Boden liegend festhielt und dabei laut um Hilfe schrie. Dies schlug den Unbekannten offensichtlich in die Flucht. Ohne Tatbeute. Die Seniorin verletzte sich dabei u.a. an der Schulter und wird derzeit stationär in einem Dortmunder Krankenhaus behandelt. Den flüchtigen Täter kann die Seniorin nicht beschreiben.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stehen die beiden Taten in keinem Zusammenhang zueinander.

In beiden Fällen bittet die Polizei Dortmund um Zeugenhinweise. Der Kriminaldauerdienst nimmt diese unter 0231/1327441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell