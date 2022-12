Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Großen Heimstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1389

Nach einem Verkehrsunfall auf der Großen Heimstraße am 13. Dezember sucht die Polizei noch Zeugen. Eine Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Die 52-jährige Dortmunderin gab in ihrer ersten Aussage an, dass sie gegen 15.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Großen Heimstraße in Richtung Wittekindstraße unterwegs war. Etwa in Höhe eines dortigen Friseursalons überquerte demnach plötzlich eine Fußgängerin die Fahrradstraße - offenbar ohne die Radfahrerin wahrzunehmen. Diese musste abrupt bremsen, um eine Kollision zu vermeiden, und verletzte sich dabei leicht.

Die Frau entfernte sich kurze Zeit später von der Örtlichkeit. Zwei junge Männer halfen der 52-Jährigen noch. Die Polizei sucht nun diese beiden möglichen Zeugen des Unfalls und andere, die Angaben zu der Fußgängerin machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Mitte unter Tel. 0231/132-1121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell