Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Geparkten Pkw gestreift - Zeugen gesucht

Am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Brunnenstraße am Straßenrand geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, welcher vermutlich mit einem LKW unterwegs war von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Michelfeld: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 65-jährige BMW-Fahrerin war am Donnerstagnachmittag gegen 13:40 Uhr auf der B14 von Mainhardt in Richtung Michelfeld unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dortigen Grünstreifen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Schenkenseebades abgestellten Renault. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell