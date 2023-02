Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Beschädigte Fahrzeuge - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag um kurz vor 9:30 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Touran auf einen vor ihn anhaltenden Mercedes einer 40-Jährigen auf, die auf der Landstraße 1029 zwischen Wasseralfingen und Oberalfingen an einer Ampel anhalten musste. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Ellenberg: PKW zerkratzt

Ein Toyota, der zwischen Donnerstagabend, 19:15 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr, in der Ziegelgasse abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang Unbekannten zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001

Waldstetten: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Mercedes, der zwischen Mittwochabend, 23 Uhr und Donnerstagmorgen, 09:15 Uhr, in der Dreifaltigkeitsstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454

Böbingen: Parkender PKW beschädigt

Am Mittwoch um 05.30 Uhr stellte ein 46-Jähriger seinen Mercedes-Benz in der Bahnhofstraße ab. Als er gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er, dass dieses im Bereich der Heckklappe, am Rücklicht und an der Anhängerkupplung beschädigt wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinwiese auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell