Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug zerkratzt - Geschädigter Fahrzeughalter gesucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 3293 zwischen Hülen und der B 29 ereignete. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Peugeot auf einen verkehrsbedingt stehenden VW auf. Dessen Fahrerin und ihre Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Ellwangen: Fußgänger von Fahrzeug erfasst

Eine 39-Jährige bog am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr mi ihrem VW T-Roc an der Einmündung Marienstraße / Südtangente ab, wobei sie zwei Fußgänger übersah, welche bei für sie geltendem Grünlicht, jedoch nicht direkt die Fußgängerfurt betreten hatten. Das Fahrzeug erfasste den Rollator eines 85-Jährigen, wodurch dieser und auch seine 51 Jahre alte Begleiterin auf die Fahrbahn stürzten. Der 85-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere, die 51-Jährige leichte Verletzungen.

Ellwangen: Geschädigter Fahrzeughalter gesucht

Gegen 16.30 Uhr am Montagnachmittag beschädigte ein 65-Jähriger mit seinem Seat Leon einen am Sebastiansgraben abgestellten VW und fuhr anschließend davon. Offenbar packte den 65-Jährigen zwei Tage später die Reue, da er am Mittwoch beim Polizeirevier in Ellwangen den Unfall, bei dem an seinem Fahrzeug ein Schaden von rund 5000 Euro entstand, zur Anzeige brachte. Das Polizeirevier Ellwangen sucht nun den Besitzer des beschädigten Pkw, von dem lediglich bekannt ist, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug mit Aalener Kennzeichen handelt. Das Fahrzeug müsste im linken Heckbereich auf einer Höhe von ca. 30 bis 60 cm eine deutliche Beschädigung aufweisen. Das Ellwanger Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07961/9300 erreichbar.

Adelmannsfelden: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Landesstraße 1072 zwischen Bühler und der Stöckener Sägemühle streiften sich am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr der VW Tiguan eines 63-Jährigen und der BMW einer 47-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Mit seinem Lkw fuhr ein 54-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in den Kreisverkehr Wetzgauer Straße / An der Oberen Halde ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Kia, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher und der 20-Jährige Kia-Fahrer blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Dienstagabend 21 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen Audi, der in der Straße Kiesmühle abgestellt war. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Ruppertshofen: 7000 Euro Schaden

Gegen 5.20 Uhr am Mittwochmorgen missachtete ein 59 Jahre alter Citroen-Fahrer auf der Spraitbacher Straße die Vorfahrt eines 59 Jahre alten Mercedes-Fahrers, der die Straße in Richtung Birkenlohe verlassen wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Beim Zurücksetzen seines VW Tiguan übersah ein 76-Jähriger am Mittwoch den hinter ihm stehenden Suzuki einer 17-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, der sich auf der Weiler Straße ereignete, entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell