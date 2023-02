Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Unfallflucht, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Kurz nach 17:00 Uhr am Mittwoch kam es in der Gartenstraße zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 21-Jahre alter VW-Fahrer erkannte offenbar zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Stehen kam. Er fuhr auf einen vorausfahrenden Peugeot einer 72-Jährien auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen davor befindlichen Ford Focus eines 21-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.250 Euro.

Michelfeld: Unfallflucht

Zwischen 8:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem unbekannten Fahrmanöver die Türe eines Windfanges an einem Restaurant in der Daimlerstraße. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand

Gegen 16:30 Uhr am Mittwoch war ein 77-Jähriger mit einem PKW-Gespann auf der K2573 in Richtung Gelbingen unterwegs. Dabei geriet der Mercedes vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der PKW brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften im Löscheinsatz.

