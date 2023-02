Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Senior wurde Opfer eines Betrugs - Unfall beim Abbiegen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag die Salierstraße und wollte in die Blumenstraße einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Audi-Fahrers. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Waiblingen: Vorsicht bei Geldforderungen über Messengerdienste

Ein Senior wurde am Dienstag Opfer einer Betrugsstraftat. Er wurde abends von einem unbekannten Betrüger über einen Kurznachrichtendienst kontaktiert. Dieser gab sich als Familienmitglied aus und bat im Rahmen eines geführten Chats um die Begleichung zweier Rechnungen. Das Opfer erkannte die Betrugsabsicht nicht und transferierte über 5000 Euro auf fremde Konten.

Die Polizei rät:

Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat! So schützen Sie sich konkret:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. -Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell