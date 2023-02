Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Brand von Wohnhaus, Körperverletzung, sexuelle Belästigung und Beamtenbeleidigung

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet - 2500 Euro Schaden

An der Einmündung Eichklingenstraße / Mozartstraße missachtete ein 40-jähriger VW-Fahrer am Dienstagabend gegen 19 Uhr die Vorfahrt eines 35 Jahre alten Seat-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Nachdem dieser rund anderthalb Promille ergab, musste sich der 40-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Essingen: Wohnhausbrand

Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstagabend beim Brand eines Wohnhauses in der Laugengasse entstand, auf mehrere hundert Tausend Euro. Ein 50-Jähriger hatte gegen 18.20 Uhr mit seiner Familie auf dem Balkon gegrillt. Während des Essens bemerkte er, dass der Grill anfing zu brennen. Erste Löschversuche seitens des 50-Jährigen blieben erfolglos. Das Feuer breitete sich aus, wobei das komplette Dachgeschoss abbrannte. Nach vier Stunden gelang es den Feuerwehren aus Essingen, Lauterburg und Aalen, die mit insgesamt 85 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort waren, den Brand vollständig zu löschen. Der 50-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Beide Wohnungen in dem Gebäude sind nicht mehr bewohnbar.

Bopfingen: Unfall beim Ausparken

Zeitgleich parkten ein 68-Jähriger und eine 66-Jährige ihre Fahrzeuge am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neuen Nördlinger Straße rückwärts aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß des Fiat und des Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 27-Jährige durch Schläge verletzt

Am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr wurde eine 27-Jährige in der Falkenbergstraße von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht und in den Bauch geschlagen, wodurch die Frau verletzt wurde. Die 27-Jährige, die deutlich unter Alkoholwirkung stand, wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers haben Ermittlungen bzgl. eines möglichen Tatverdächtigen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: 35-Jähriger belästigt und beleidigt andere

Nachdem ein 35-Jähriger am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine 24-jährige Frau ohne deren Einverständnis an die Brust gefasst hatte und diese den Sachverhalt zur Anzeige brachte, wurde der Mann von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers mit zur Dienststelle genommen. Für die polizeilichen Maßnahmen hatte er wohl überhaupt kein Verständnis und beleidigte die anwesenden Beamten mehrfach. Er war mit über zwei Promille alkoholisiert. Da er angab, nach Verlassen der Dienststelle weiterfeiern zu wollen, musste er im polizeilichen Gewahrsam bleiben.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste eine 47-Jährige ihren Audi am Dienstagmittag gegen 13 Uhr in der Deinbacher Straße anhalten. Ein 22-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Daimler Chrysler auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand.

