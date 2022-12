Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen am 2. Weihnachtsfeiertag

Kehl/Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben über den zweiten Weihnachtsfeiertag drei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 23-jährigen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl Europabrücke stellten die Beamten einen Haftbefehl fest. Der Mann wurde wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Er konnte eine 30-tägige Haftstrafe durch Bezahlung der Geldstrafe abwenden. Kurze Zeit später trafen die Beamten einen 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen an. Er wurde mit Haftbefehl wegen versuchten Betruges gesucht. Zur Verbüßung einer 120 tägigen Haftstrafe, wurde er ins Gefängnis gebracht. Zudem war er alkoholisiert und wurde positiv auf berauschende Mittel getestet. Da er ein Fahrzeug führte wurde der Führerschein einbehalten. Um die Mittagszeit nahmen die Beamten schließlich noch einen 25-jährigen tunesischen Staatsangehörigen am Offenburger Bahnhof fest. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und muss für 10 Tage ins Gefängnis. Zusätzlich erwartet Ihn eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, da er eine kleine Menge Betäubungsmittel bei sich hatte.

