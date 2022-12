Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit internationalem Haftbefehl gesucht

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg nahmen am 1. Weihnachtsfeiertag einen international gesuchten Straftäter fest. Bei der Kontrolle des 30-jährigen afghanischen Staatsangehörigen an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl, stellten die Beamten den Haftbefehl fest. Der Mann wurde von den österreichischen Behörden wegen Diebstahl und besonders schweren Fall des Diebstahls gesucht. Er befindet sich nach richterlicher Vorführung in Auslieferungshaft. Zusätzlich erwartet ihn eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden wurden.

