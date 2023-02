Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzung, Festnahme von Einbrecher - Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (ots)

Aalen: Auseinandersetzung

Ein 13-Jähriger wurde am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr im Bereich des ZOB von einer Gruppe Jugendlicher verbal und körperlich bedrängt. Er flüchtete daraufhin in Richtung Wilhelm-Zapf-Straße, von wo aus er seinen Vater verständigte. Diese eilte seinem Sohn zu Hilfe. Vor Ort eingetroffen, ging der 50-Jährige offenbar mit einem Hammer auf einen 15-Jährigen der Jugendgruppe los und schlug mehrfach zu. Der Jugendliche wurde zumindest leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Hintergründe des gesamten Vorfalls sind noch unklar. Womöglich bestehen schon seit längerem Zwistigkeiten zwischen den untereinander bekannten Jugendlichen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Ellwangen: Festnahme von Einbrechern - Polizeihubschrauber im Einsatz

Gegen 2.15 Uhr am frühen Dienstagmorgen löste der Einbruchsalarm eines Einkaufsmarktes in der Konrad-Adenauer-Straße aus, woraufhin mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen unverzüglich die Örtlichkeit anfuhren. Hier wurde festgestellt, dass sich die Einbrecher mutmaßlich noch im Gebäude befanden. Die Polizeihundeführerstaffel und ein Polizeihubschrauber wurden zur Verstärkung hinzugezogen. Nach deren Eintreffen wurde das Gebäude betreten und durchsucht, wobei der Polizeihund die beiden 32 und 30 Jahre alten Beschuldigten im Lagerraum aufstöberte. Sie wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die beiden Deutschen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

