Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien - Gartenhütten aufgebrochen - Kraftstoff entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Korb: Farbschmierereien an Schulgebäude

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde die Fassade der Gemeinschaftsschule in der Brucknerstraße mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hohenacker: Brand einer Hecke

Am Montagnachmittag gegen 17:40 Uhr geriet in der Raithelhuberstraße eine Hecke vor einem Wohnhaus in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle und konnte ein mögliches Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winterbach: Kraftstoffdiebstahl

In der Zeit zwischen dem 13.02.2023 und dem 20.02.2023 brachen bisher unbekannte Diebe die Tankdeckel an zwei geparkten Pkw auf und entwendeten anschließend Benzin aus den Autos. Zudem versuchten die Täter bei vier weiteren Autos, die Tankdeckel aufzubrechen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Gartenhütten aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Freitagabend und Montagnachmittag im Gewann Oberer Leitersberg oberhalb der Atriumschule insgesamt vier Gartenhütten auf und entwendeten aus diesen mehrere Gasflaschen sowie verschiedene Gerätschaften. Zeugen sowie evtl. weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 mit dem Polizeiposten Plüderhausen in Verbindung zu setzen.

Althütte: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Schulstraße streifte am Montag gegen 20.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Skoda und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt nun die ermittelnde Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfall beim Abbiegen

Eine 61-jährige Taxi-Fahrerin befuhr am Montag gegen 18.15 Uhr mit einem Pkw VW Touran die K 1897 in Richtung Steinbach und beabsichtigte nach links in Richtung Zell einzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden BMW-Fahrers und stieß mit diesem frontal zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die beiden Autofahrer wurden beim Aufprall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die Autos wurden abgeschleppt.

Kernen im Remstal: Leitplanke durch Schmiererei besudelt

Mehrere Leitplankenteile sowie Leitpfosten entlang der L 1199 (Esslinger Straße) wurden zwischen Freitag und Montag mit Farbstifte und Sprays bemalt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell