POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht - Brennholz entwendet - Bargeld entwendet - Passanten beleidigt - Unfall

Schorndorf: Nächtliche Auseinandersetzung am Bahnhof

In der Nacht auf Samstag kam es gegen 3:15 Uhr im Bereich des Bahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Offenbar gerieten zwei junge Männer bereits zuvor in einem Nachtclub mit drei anderen jungen Männern in Streit. Dieser Streit verlagerte sich schließlich Richtung Bahnhof, wo es zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei soll einer der Männer auch ein Messer, ein anderer ein Pfefferspray eingesetzt haben. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Schorndorf-Miedelsbach: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Eine 30-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Montag gegen 9 Uhr die Haubersbronner Straße und wollte nach links auf ein Firmengrundstück abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 50 Jahre alten Audi-Fahrer, der eine Kollision mit dem Renault trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Der Renault prallte anschließend noch gegen den Peugeot einer 54 Jahre alten Autofahrerin, die die Haubersbronner Straße hinter der Renault-Fahrerin befuhr. Die Unfallverursacherin selbst erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro, der Renault und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kirchberg an der Murr: Brennholz entwendet

Zwischen Donnerstag und Samstag wurden etwa 10 Holzstämme eines Holzpolders, der am Waldweg beim Backnanger Weg lagerte, entwendet. Der Wert des entwendeten Holzes wurde auf 400 Euro beziffert. Den ersten Feststellungen zufolge wurden die Stämme mit einem entsprechenden Kranfahrzeug aufgeladen und abtransportiert. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Senior beleidigt Passanten

Ein 79-jähriger Mann ging am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr bei der Lutherkirche, wo er zufällig auf zwei dunkelhäutige Personen traf. Er sprach diese Leute offensichtlich auf Grund ihrer Herkunft bzw. ihrer Hautfarbe an und beleidigte sie. Im weiteren Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung habe der Senior die Passantin auch getreten und mit dem Finger in ihr Gesicht gestoßen, ehe sich unbeteiligte Marktbesucher einmischten, schlichteten und die Polizei riefen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den 79-Jährigen eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Bargeld entwendet

Ein 33-jähriger Mann habe am Samstag gegen 2.30 Uhr beim Adenauerplatz mehrere junge Männer getroffen. Er sei dann mit ihnen in Richtung Innenstadt gelaufen, als ihn die fremden Männer vor einer Gaststätte am Willy-Brand-Platz plötzlich zu Boden gedrückt hätten. Dem 33-Jährigen wurde dabei auch die Geldbörse entwendet, wobei nun auch ein dreistelliger Bargeldbetrag fehle. Bei den Tatverdächtigen soll es sich nach ersten Informationen um Personen ausländischer Herkunft, möglicherweise um syrische Staatsangehörige, gehandelt haben. Eine konkrete Personenbeschreibung von den Tatverdächtigen liegt der Polizei nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

