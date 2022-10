Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Tabakwaren

Wittlich (ots)

Am Dienstag, den 18.10.2022 gegen 04:05 Uhr, verschafften sich drei bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Edeka-Markt in Jünkerath. Durch die unbekannten Täter wurden Tabak-Waren entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einem Schaden in Höhe von ca.10.000 Euro auszugehen. Wer in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise, auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion in Wittlich in Verbindung zu setzen.

