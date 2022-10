Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW-Fahrer kollidiert mit geparktem PKW und flüchtet von der Unfallstelle

Bild-Infos

Download

Zell-Merl (ots)

Am Mittwoch, 19.10.2022 um 00:30 Uhr, wurde die Polizei in Zell darüber informiert, dass in der Merlerstraße, im Zeller Stadtteil Merl, ein geparkter PKW erheblich durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass ein vorbeifahrender PKW mit dem ordnungsgemäß geparkten Kleinwagen kollidiert war und anschließend von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Durch den Aufprall wurde der PKW einige Meter nach vorne gegen eine Mauer geschleudert. Es entstand Totalschaden. Im Rahmen der Fahndung wurde in einer Seitenstraße, im nahen Umfeld des Unfallortes, ein stark beschädigter SUV festgestellt. Die Beschädigungen korrespondierten eindeutig mit den Feststellungen an der Unfallörtlichkeit. Da der Fahrzeughalter nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde der PKW des Unfallverursachers beschlagnahmt.

Im Laufe des Vormittages erschien der verantwortliche Fahrzeugführer auf der Polizeidienststelle in Zell und zeigte sich geständig. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, bzw. Flucht des Unfallversuchers machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell