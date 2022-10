Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung in der Moseltalhalle Piesport

Piesport (ots)

Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt, kam es am Montag, den 17.10.2022, zu einer Sachbeschädigung in der Moseltalhalle in Piesport. Hierbei seien Unbekannte in die Halle eingedrungen und hätten sich dort für eine gewisse Zeit unbefugt aufgehalten. Es wurden Sportgeräte, Bälle und Matten aus den Abstellräumen genommen und teilweise beschädigt. Des Weiteren wurde mit Streichhölzern an einem Vorhang gezündelt, aber augenscheinlich nicht, um vorsätzlich einen Brand zu verursachen. Es ist aus polizeilicher Sicht anzunehmen, dass Kinder eine offenstehende Tür entdeckt hatten und die Halle anschließend als Spielplatz nutzten. Wer kann Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben oder hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues unter 06531/95270 oder pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell